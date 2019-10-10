Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: 109 terörist öldürüldü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

13.35: Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekatta şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TEL ABYAD'DA İKİ KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

13.00: TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.

'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR'

12.52:Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor" denildi.

AŞİRETLER YPG/PKK'YLA ÇATIŞMAYA BAŞLADI

12.34: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesine bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, YPG/PKK’lı teröristlere karşı koydu. Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye’den destek istedi.

SURİYE MİLLİ ORDUSU FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRDİ

12.13: Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

Barış Pınarı Harekatı'ndan fotoğraflar

MSB: BELİRLENEN HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." tweeti paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Dün saat 16.00’da başlayan Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca planlandığı gibi icra edilmiş ve başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Barış Pınarı Harekatı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır.

Sivil/masum kişiler, harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.''

SINIRA KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından teröristler, sınır hattındaki yerleşim alanlarına roket ve havanlarla saldırdı. Saldırının ardından okulların tatil edildiği ilçelerdeki hoparlörlerden halka, sınır hattına yaklaşmamaları ve toplu halde durmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Polis ve askerlerin de sınıra yakın noktalarda önlem almasıyla sivillerin sınır hattına yaklaşmaları engellendi.



TERÖRİSTLER MEVZİLERİNİ TERK ETTİ

ABD ile Türkiye'nin 'güvenli bölge'ye yönelik çalışmaları sırasında, sınır hattına yakın noktalardaki mevzilerinde silahları ile görülen PKK/YPG'li teröristlerin 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası yerlerini terk ettikleri görüldü. Mevzilerinde gözükmeyen teröristlerin büyük bölümünün, harekatın başlamasının ardından Tel Abyad ve işgal ettikleri diğer bölgelerden kaçtıkları öğrenildi. Bu arada çok sayıda sivilin de harekatın başlamasıyla güvenli gördükleri daha iç kesimlere yöneldikleri belirtildi.



TEL ABYAD SINIRINDA SESSİZLİK

Gece boyu obüs, tank ve roketatarlar ile ateş altına alınan, Akçakale'nin karşısında bulunan ve teröristlerin işgalindeki Tel Abyad'da yeni gün, daha sessiz başladı. Tel Abyad ilçe merkezinde sessizlik devam ederken, kırsalındaki bölgelerde ise TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişinin sürdüğü ve izlenen güzergahtaki terör hedeflerinin imha edildiği belirtildi.



YAKLAŞIK 200 HEDEF VURULDU

TSK tarafından dün saat 16.00'da başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, şu ana kadar teröristlere ait yaklaşık 200 hedef ateş altına alındı. Savaş uçakları ve obüsler ile teröristlere ait barınak, sığınak, karargah, mevzi, siper ve diğer tahkimatların tam isabetle vurulduğu öğrenilirken, yeni belirlenen hedeflerin de vurulmasına devam edildiği öğrenildi.



HEDEF, 30 KİLOMETRE DERİNLİK

Sivillerin zarar görmemesi içi hassasiyetle yürütülen harekat kapsamında TSK'nın 30 kilometre derinliğe ulaşması, hedef olarak belirlendi. TSK'nın ilk etapta Tel Abyad ve Rasulayn'ı kontrol altına alıp, 30 kilometre derinliğe ulaşarak, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını roket ve havan mermilerinin menzilinden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Türk askerleri ile SMO unsurlarının ilerleyişi sırasında sivillerin yanı sıra dini mabetler ile tarihi eserlere de hassasiyet gösteriliyor.



TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFETLE KAMUFLE OLUYOR

Öte yandan TSK birliklerinin ilerlediği Fırat'ın doğusundaki teröristlerin kamuflajlarını çıkararak, sivil kıyafetler giyip, kamufle olmaya çalıştığı öğrenildi. Sivillerin arasına girerek, askerlerden gizlenmeye çalışan teröristlerin, bu yöntemle hem sivillerin kentleri boşaltmasına engel olduğu hem de kendi kaçışlarını kolaylaştırdığı belirtildi.



YÜZLERCE TERÖRİST KAÇTI

Harekatın başladığı saatlerden itibaren yüzlerce terörist ise silahlarını bırakarak, bölgeden kaçtı. Teröristlerin, hedeflerinin vurulmasının ardından kara harekatı ile sınırı geçen Türk askerleri ile karşı karşıya gelme korkusuyla bulundukları alanları terk ettiği öğrenilirken, örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için militanlarını ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.

RESULAYN'DA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Resulayn'da çatışmalar aralıklarla sürdürülüyor. Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar yapılan obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise azaltıldı. Bugün sabah erken saatlerde de belirli aralıklarla terör örgütü mevzilerine topçu ateşi açıldı



SINIR HATTINA YAKLAŞMIYORLAR

Çatışmalar nedeniyle sınır hattında güvenlik önlemleri, üst seviyeye çıkarılırken, Resulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar ilçesine, yabancı plakalı ve farklı il ve ilçe nüfusuna kayıtlı kişilerin alınmadığı öğrenildi. İlçede okullar tatil edilirken, bölge sakinlerinin mecbur kalmadıkça sınır hattına yaklaşmadığı görüldü.



1 ÇOCUK YARALANDI

Öte yandan terör örgütü tarafından Resulayn'dan atılan havan mermisi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve isabet etti. Merminin düştüğü evde yaşayan İbrahim Kurt (14) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kurt, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



KAMIŞLI'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine çok sayıda havan topu atıldı. Küçük çapta hasarlara yol açan ve 3 kişinin hafif yaralandığı saldırılar sonrası Türkiye tarafından belirlenen terör hedefleri, ateş altına alındı. Bölge sakinlerinin sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı. Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verilirken, kaymakamlıktan yapılan uyarıların ardından özellikle sınır hattında yaşayanlar, geceyi daha iç bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirdi. Top ve silah atışlarının sesleri ise gece de sürdü. Kamışlı'da bulunan teröristler, operasyon kapsamında insansız hava araçları (İHA) ile görüntü alınmasını engellemek amacıyla farklı bölgelerde lastikleri ateşe verdi. Kamışlı'nın birçok bölgesinde sabah erken saatlerden bu yana yoğun duman görülürken, ara ara da silah sesleri duyuluyor.



'Barış Pınarı Hakaretı' kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda ise gazeteciler, belirlenen alan dışında çekim yapmamaları konusunda uyarıldı.

MEDYA ORDUSU TAKİP EDİYOR

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırına gazeteciler akın etti. Sınır hattındaki Akçakale'de kamp kuran, yerli- yabancı yüzlerce gazeteci, Türkiye'nin kara harekatı düzenlediği ve zırhlı birliklerin ilerlediği Suriye'nin Tel Abyad kentini gören hakim tepede konuşlandı. Canlı yayın araçları ile bölgede bulunan gazeteciler, harekata ilişkin gelişmeleri anlık olarak haber merkezlerine ulaştırıyor.



HEDEF, TÜM SINIRI GÜVENLİ HALE GETİRMEK

TSK, dün başlattığı ve yerli mühimmat kullandığı harekat ile 480 kilometre uzunluğundaki Fırat'ın doğusunda yer alan hattı tamamen güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen alanları teröristlerden arındırarak, sınır güvenliğini sağlamayı amaçlayan TSK, meskun mahal operasyonuyla güvenli hale gelecek alanları 2 milyon kişinin yaşayabileceği şekilde inşa etmeyi hedefliyor.

Öte yandan TSK'nın sevkiyatının devam ettiği sınır hattında askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini sürdürürken, polisler de ilçe merkezinde önlemlerini artırıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatı başladı ! Sınır ötesinden sıcak görüntü