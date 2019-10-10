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MSB AÇIKLADI ! BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SON DURUM
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  3. 10 Ekim 2019 10:50

Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde tüm hızıyla sürüyor. Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükselirken, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor. Milli Savunma Bakanlığı, harekatın başarıyla devam ettiğini belirterek ''Belirlenen hedefler ele geçirildi'' açıklamasını yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: Belirlenen hedefler ele geçirildi
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin  bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'NIN SALDIRISINDA ÇOCUKLAR YARALANDI

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.

Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.

Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

MSB: BELİRLENEN HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor'' denildi.

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