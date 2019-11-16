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  3. 16 Kasım 2019 09:42

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'nda Resülayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gören askerimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit
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Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Resülayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir asker şehit düştü.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Resülayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

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