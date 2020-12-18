Barış Yarkadaş: ''AKP işkencenin üstünü örtüyor''

Uşak'ta 30 kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddiası tartışılmaya devam ediyor.

Tartışmaya Twitter'dan katılan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Çıplak arama yoktur" diyen AK Partili Özlem Zengin'e tepki gösterdi. Yarkadaş, Özlem Zengin'in açıklamalarının yer aldığı Twitter'daki bir habere şunları yazdı:

"AKP, muktedir olmanın verdiği rahatlık ve "Nasıl olsa kimse hesap soramaz" anlayışıyla davranıyor; işkencenin üstünü örtüyor! 30 kadının feryadına kulak tıkamayın, Uşak'a gidin ve kadınları dinleyin! Üstünü örterek kurtulamazsınız! Gerçeği unutturamazsınız!"