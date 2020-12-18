SON DAKİKA
KREDİ VE KREDİ KARTINDA TAKSİT/VADE SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Aralık 2020 11:01

Barış Yarkadaş: ''AKP işkencenin üstünü örtüyor''

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Çıplak arama yoktur" sözleri sonrası çağrı yaptı ve "AKP işkencenin üstünü örtüyor" dedi.

Barış Yarkadaş: ''AKP işkencenin üstünü örtüyor''
A+ A-

Uşak'ta 30 kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddiası tartışılmaya devam ediyor.

Tartışmaya Twitter'dan katılan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Çıplak arama yoktur" diyen AK Partili Özlem Zengin'e tepki gösterdi. Yarkadaş, Özlem Zengin'in açıklamalarının yer aldığı Twitter'daki bir habere şunları yazdı:

"AKP, muktedir olmanın verdiği rahatlık ve "Nasıl olsa kimse hesap soramaz" anlayışıyla davranıyor; işkencenin üstünü örtüyor! 30 kadının feryadına kulak tıkamayın, Uşak'a gidin ve kadınları dinleyin! Üstünü örterek kurtulamazsınız! Gerçeği unutturamazsınız!"

ak parti , akp , işkence , çıplak , barış yarkadaş , çıplak arama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM