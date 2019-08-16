Barış Yarkadaş: ''Sarıçam Ormanları katlediliyor''

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Türkiye'nin beşte birinin maden, altın arama, baraj ve HES yapımı adı altında kazıldığını belirterek, "Üzerinde yaşayabileceğimiz bir vatan kalmıyor" tepkisini gösterdi.

Sosyal medya hesabından Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ndeki Sarıçam Ormanları'nda yapılan ağaç kesimlerinin fotoğraflarını da paylaşan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

1- Bu sincap, ayı ve angıtlar, çok uzağınızdaki bir ülkede değil, memleketimizde Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki meşhur "Sarıçam Ormanları"nda yaşıyor. Ancak artık onlar da onlara ev sahipliği yapan ormanlar da büyük bir tehdit altında. Neden mi?

2- Çünkü; onlarca türü içinde barındıran Sarıçam ormanlarının bir kısmı, baraj ve HES inşaatı için kesiliyor. Fotoğrafta da gördüğünüz üzere, Karakurt Barajı'nın inşası çerçevesinde kesilen ağaçlar, Sarıçam'ın eşsiz güzelliğini ortadan kaldırıyor. Bölge halkı sesini duyuramıyor!

3- Sarıçam Ormanları'nda yazın gezip dinlenebilir, kışın ise kayak yapabilirsiniz. Kayakla ilgilenenler bilirler; binlerce turisti ağırlayan Sarıçam Ormanlarına yağan kar, İsviçre Alpleri'ndeki karla aynı kalitededir. Bu da bölgedeki iç ve dış turizmin hareketlenmesini sağlar.

4- Binlerce insan yaz ve kış aylarında yaşanan bu hareketlilik sayesinde evine ekmek götürür; bu yüzden de ormana gözü gibi bakar ve korur... Çünkü; bu orman aynı zamanda bölge insanının oksijen deposudur. Şimdi ise bu ormanın bir kısmına acımasızca kıyılıyor. Peki ne uğruna?

5- Ormana yakın bir alanda inşası süren Karakurt Barajı ile ona bağlı olarak çalışacak HES'i bölge halkı istemiyor. Çünkü baraj da HES de bölgenin iklim yapısını bozacak. Kar, yağsa bile "tutmayacak." Ve orman, artık o beyaz örtüye hasret kalacak. HES, ormanı tahrip edecek.

6- Bölgede ihtiyaç olmamasına rağmen yapımı ısrarla süren baraj ve bağlantılı HES çalışması, halkımızı huzursuz ediyor. Çünkü baraj ve HES, doğanın güzelliğini daha şimdiden yok etmeye başlamış. 12 bin yıllık tarihi olan HASANKEYF'e yapılan baraj, ortak mirasımızı yok etti.

7- Gelin Sarıkamış Sarıçam Ormanları'nın doğal yapısının ortadan kaldırılmasına itiraz edelim ve bu kıyımı durduralım. Çünkü; ülkemizin beşte birini maden ve altın aramak için kazdıran iktidar, üzerinde yaşayabileceğimiz bir vatan bırakmıyor. Ülkemiz, Türkiyemiz çöl olmasın!"