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  3. 03 Eylül 2019 20:31

Bariyer demirleri otomobile ok gibi saplandı

Konya’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyer demirlerine çarptı. Kazada bariyer demirleri otomobile ok gibi saplanırken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bariyer demirleri otomobile ok gibi saplandı
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Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi Gülistan Alt Geçidi üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden havaalanı istikametine seyir halinde olan Ö.P. (40) idaresindeki .. .. .. plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyer demirlerine çarptı.

Kazada demirler otomobile ok gibi saplanırken, sürücü ve yanında bulunan K.P. (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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