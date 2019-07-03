  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Temmuz 2019 13:49

Bariyerlere çarparak alev alan TIR'da sürücü yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde aracın kontrolünü kaybeden bir TIR sürücüsü bariyerlere çarptı alev aldı. Alev alan TIR'da patlamam eydana geldi. Sürücü ağır yaralandı.

Bariyerlere çarparak alev alan TIR'da sürücü yaralandı
A+ A-

Hatay'ın Payas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarpıp alev aldı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, gece 01.00 civarında Payas Çağlalık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İskenderun yönüne giden Mehmet Cengiz (45) yönetimindeki 47 MH 146 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan tırda patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırdan çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Nergiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesiyle tırdaki yangın söndürülürken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

sürücü , patlama , tır , ağır yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM