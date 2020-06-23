Baro başkanları Anıtkabir'de!

Türkiye’nin dört bir yanından başlattıkları Savunma Yürüyüşü’nün ardından Ankara’da buluşan baro başkanlarına engelleme ikinci gününde son buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan görüşmeler sonuç verdi. Baro başkanları barikatın kaldırılmasıyla yürüyüşe geçti ve Anıtkabir'e ulaştı.

Barikatın kaldırılmasıyla yürüyüşe geçen baro başkanları, Anıtkabir'e ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret eden başkanlar, Anıtkabir önünde sosyal mesafeye dikkat ederek birlikte bir fotoğraf verdi.

Cuma gününden bu yana süren yürüyüşü Anıtkabir'de sonlandıran baro başkanları, taleplerini TBMM'ye iletmeyi hedefliyor. Baro başkanlarının bugün değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra görev yaptıklar kentlere dönmeleri bekleniyor.