Barolar direnişten vazgeçmedi!

Çoklu baro kurulmasının önünü açan kanun teklifi 5 gün süren görüşmelerin ardından Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Baroların karşı çıktığı teklifin görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonu'nda 2 Temmuz Perşembe günü başladı ve dün sabaha karşı bitti. 5 gün boyunca yapılan görüşmeler 52 saat sürdü. 1255 sayfa tutanak tutuldu. Komisyonda 296 milletvekili ve davet edilen isim konuşma yaptı. Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişikliğin görüşüldüğü toplantıya alınmayan avukatlar ve baro başkanları ise 5 gün boyunca TBMM Çankaya Kapısı önünde ‘savunma nöbeti' tuttu. AKP ve MHP'li Milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan 28 maddelik yasa teklif, hiç değişiklik yapılmadan dün sabaha karşı komisyondan geçti.

‘HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR'

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel sosyal medya hesabından “Dava henüz bitmedi, son söz savunmanındır ve biz henüz son sözümüzü söylemedik. Kentlerimize dönüyoruz onurumuzu koruyarak; sevgi ve dostlukla tazelenip daha güçlü mücadele etmek için…” paylaşımı yaptı. Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Yolumuzdan değil, Ankara'dan dönüyoruz. Hiçbir şey bitmedi her şey yeni başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.