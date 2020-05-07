Barolara alternatif barolar mı geliyor ?

Ankara, Diyarbakır ve İzmir baroları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde LGBTİ bireyleri hedef gösteren sözlerine karşı tepkilerini ortaya koymuştu. Bu baroların yöneticilerine yönelik soruşturma başlatılırken, Erbaş’ın sözlerini savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, baroların seçim sistemine dair düzenlemeyi gündemlerine aldıklarının sinyalini vermişti.

Benzer bir tasarı geçen yıl ortaya atıldığında tartışmalara neden olmuştu.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konu ele alındı.

Buna göre, ilk etapta Türkiye Barolar Birliği ile başlayacağı belirtilen çalışmalarla ilgili Erdoğan’ın “Hemen hazırlayın, hemen bitirin” talimatı verdi.

Erdoğan’ın toplantıda “Yanlış anlaşılmalara izin vermeyin. Her kesimin görüşünü alın ve taslağı partinin hukukçu kurmayları ile çalışın” diye uyardığı bildirildi.

Erdoğaın’ın talimatının ardından AKP’nin hukukçu kurmayları Meclis’te iki defa bir araya gelerek tasarıyı planladı.

İlk toplantının avukatlık kanun taslağı içinde yer alan baro seçimlerine yönelik, ikinci toplantının ise diğer meslek örgütleri için düzenlendiği belirtildi.

Buna göre, toplantıda bazı illerde alternatif baroların kurulması gündeme geldi. Üye sayısı fazla olan illerde alternatif barolar kurularak, üye zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Düzenleme ile baroların faaliyet ve yapısında da değişim olacağı belirtildi.