  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bartın'da kaçak parfüm operasyonu

Bartın'da kaçak parfüm operasyonu

Bartın'da kaçak parfüm operasyonu
Güncelleme:

Bartın'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin elindeki poşette gümrük kaçağı parfümler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaçakçılığın Men ve Takibine yönelik çalışma gerçekleştirdiği esnada sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahsı durdurarak, arama yaptı. Kontroller 45 adet kaçak parfüm ele geçiren ekipler, şahsı gözaltına alırken, parfümlere de imha edilmek üzere el koydu.

Ekipler, şüpheli şahsa, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan işlem yaptı.

Etiketler parfüm bartın Kaçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın eski danışmanı: ''Ateist bir Türk değil, Müslüman bir Suriyeli bizdendir'' Erdoğan'ın eski danışmanı: ''Ateist bir Türk değil, Müslüman bir Suriyeli bizdendir'' Yunanistan'dan küstah çıkış: ''Bir gece ansızın Ankara'ya inebiliriz'' Yunanistan'dan küstah çıkış: ''Bir gece ansızın Ankara'ya inebiliriz'' Üniversite tecihi yapacaklar dikkat: İşte yapay zekadan etkilenmeyecek bölümler Üniversite tecihi yapacaklar dikkat: İşte yapay zekadan etkilenmeyecek bölümler Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu Sırbistan lideri Vucic: ''Batı, Rusya ile savaşa hazırlanıyor'' Sırbistan lideri Vucic: ''Batı, Rusya ile savaşa hazırlanıyor'' İstanbul'un barajları hızla boşalıyor: İşte doluluk oranları İstanbul'un barajları hızla boşalıyor: İşte doluluk oranları Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı KPSS'de hatalı soru iddiaları Meclis gündeminde KPSS'de hatalı soru iddiaları Meclis gündeminde
Yeni yönetim ilk icraatini yaptı: Yabancı oyuncu kuralı değişti Yeni yönetim ilk icraatini yaptı: Yabancı oyuncu kuralı değişti Sahilde terör halayı rezaleti: Bebek katili için slogan attılar Sahilde terör halayı rezaleti: Bebek katili için slogan attılar Bolu'nun incisi Abant Gölü için çalışmalar sürüyor Bolu'nun incisi Abant Gölü için çalışmalar sürüyor Biden'in kararı sonrası, Dolar, Euro ve altında son durum Biden'in kararı sonrası, Dolar, Euro ve altında son durum Soyadı düzenlemesinde geri adım Soyadı düzenlemesinde geri adım Yunanistan ile 2. sınır köprüsü açılıyor Yunanistan ile 2. sınır köprüsü açılıyor Hyundai BAYON yenilenerek yollara çıktı Hyundai BAYON yenilenerek yollara çıktı