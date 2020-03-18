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  3. 18 Mart 2020 17:42

Bartın'da koronavirüs alarmı !

Bartın'da bir vatandaşta koronavirüs şüphesinin kuvvetli olduğu ve bu kişi ile temas eden tüm şahısların karantina altına alındığı açıklandı.

Bartın'da koronavirüs alarmı !
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Koronavirüs şüphesiyle ilgili Bartın Valiliği de basın açıklamasında bulundu. Açıklama da şöyle denildi: “Kovid-19 Pandemisi ile Cumhurbaşkanlığımız başkanlığında Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıkların koordinesinde belirlenen ulusal politikalar ve stratejiler kapsamında; İlimizde yurt dışı ve umre hikayesi olanlar ile pandemi benzeri belirtileri olan bütün vatandaşlarımız belirlenen stratejilere uygun olarak evlerinde veya hastanelerde yakından izlenmektedir. Şu an itibarıyla hastanemizde yatan olası kuvvetli şüpheli bir vaka bulunmakta olup tam izole durumda, bütün tıbbi tedavileri yapılmaktadır. Belirlenen algoritma gereğince bu kişi ile temas eden bütün kişiler Valiliğimizce belirlenen izole bir alanda karantinaya alınmıştır. Bu karantinaya 15 Mart'tan sonra ilimize yurt dışından da giriş yapanlarda dahil edilecektir.”

İHA

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bartın , alarm , koronavirüs
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