Bartın'da maden ocağında patlama: 49 kişi enkaz altında

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi.

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.

BARTIN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Amasra Taşköprü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN DÖNMEZ VE BAKAN SOYLU AMASRA'YA GİDİYOR

Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya gidiyor.

2 İŞÇİ KURTARILDI

Ekipler işçileri kurtarmak için seferber olurken, çökmenin meydana geldiği alanda 2 işçi yer altından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen işçiler, "Şiddetli bir patlama oldu. Her yer karanlığa gömüldü" ifadelerini kullandı.

VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bartın Valisi Arslan: Yer altında 49 işçi bulunuyor

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TRT Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arama kurtarma çalışmaları çok sayıda ekiple devam ediyor. Eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda 5 kişi var. 8 kişi de kendi imkanlarıyla kurtarıldı."