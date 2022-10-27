Bartın'daki maden faciasına 25 gözaltı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden patlamasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim'de eksi 300 kotunda grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetmesine ilişkin 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Aktarılan son bilgiye göre; Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 kişi hakkındaki gözaltı kararını şu sıralarda uyguluyor.

MADENDEKİ YANGIN HALA DEVAM DEVAM EDİYOR

Öte yandan maden kazası sonrası başlayan yangın sönmedi. Alevlerin etkisini yitirmesi için oksijenle bağlantısının kesilmesi amaçlanıyor. Bunu sağlamak için şimdiye kadar 2 baraj sistemi yapıldı. Ancak yeterli olmadı. Ekipler şimdi 3. barajın yapımına başladı.

Patlamanın ardından eksi 300 kotundaki yangın nedeniyle eksi 250 kotunda 2 baraj yapıldı. Kuyu başından gelen oksijenin eksi 300 kotuna inmesini engellemek için taş tozu barajlarının 3'üncüsünün yapılması için TTK tahlisiye ekipleri, özel donanımlı cihazlarla yer altına inerek, incelemede bulundu. Son değerlere bakan ekipler, 1 saat yer altında çalışma yaptı. Yangının devam ettiği tespit edilirken, sızıntı ihtimaline karşı eksi 100 kotunda da baraj yapımına başlandı. Ayrıca soruşturmanın sürmesi nedeniyle Amasra Müessese Müdürlüğü'ne görevliler dışında kimsenin maden sahasına girmesine izin verilmiyor.