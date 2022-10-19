Bartın'daki maden kazası ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu
TBMM Genel Kurulunda, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergeleriyle, Amasra’da meydana gelen maden kazasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulu’nda bütün grupların verdiği Bartın’daki maden kazasını araştırma önergesi görüşmeleri düzenlendi.
21 ÜYESİ OLACAK
Görüşmelerin sonunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 21 üyeden oluşacak, görev süresi üç ay olacak.
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