Bartın'daki patlamayla ilgili AFAD'ın paylaşımı olay oldu: Önce paylaştı, sonra silip düzeltti

AFAD'ın Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili paylaşımı silmesi kafaları karıştırdı.

Türkiye, Bartın'da gerçekleşen maden ocağı patlamasından gelen haberleri takip ediyor. İşçilerin durumlarıyla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları gelirken herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi de patlamanın sebebinin ne olduğu. Ancak patlamanın sebebine ilişkin AFAD'ın paylaşımı gündem oldu. İşte detaylar...

AFAD PAYLAŞIMI SİLDİ

AFAD patlamayla ilgili ilk yaptığı paylaşımda "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir." bilgisine yer vermişti. Ancak AFAD bir süre sonra bu paylaşımını sildi.

Patlamanın trafo kaynaklı olup olmadığı merak edilmeye devam ederken AFAD'dan silinen paylaşımda yer alan bilgilere ilişkin bir açıklama daha geldi. AFAD bilginin sehven paylaşıldığını söyleyerek patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

İşte AFAD'ın o paylaşımı:

"Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."