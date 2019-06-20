  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Haziran 2019 23:22

Bartın'dan acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar sele nedne oldu. Sel sularına kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Bartın'dan acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
A+ A-

Bartın'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde meydana  gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan İsmail  Çeliktaş'ı (70) arama çalışmaları devam etti.

Eskiemirler köyü mevkisinde AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve itfaiye  ekiplerince yapılan çalışmalarda, yaşlı adamın cansız bedeni, evinden yaklaşık 5  kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulundu.

Çeliktaş'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan 11 yaşındaki  İsa Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan sel nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan, beldeye  ulaşımı sağlayan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

AA

sel , bartın , cansız beden
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM