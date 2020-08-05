Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Başakşehir, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Kopenhag'a 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Kopenhag, 53. dakikada penaltıdan attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip 63'te Rasmus ile farkı 3'e çıkardı.

Kopenhag, 4. dakikada Wind ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olan Medipol Başakşehir, rakibiyle İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmaya göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli ve Demba Ba'dan oluşturdu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Nihat Özdemir tribünde

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ birlikte izledi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı

Kopenhag ile Başakşehir arasında oynanan mücadele öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı.

Mücadele öncesinde, salgın nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek. Bu eşleşmenin ilk ayağını kazanan takım 1-0'lık skorla Başakşehir olmuştu.