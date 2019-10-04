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  3. 04 Ekim 2019 10:54

Başakşehir'de AVM girişinde şoke eden kaza

İstanbul Başakşehir'de otomobiliyle AVM'ye gelen sürücü, otoparka girerken fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi. İddiaya göre otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kadını aracın içinden çevredeki vatandaşlar çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Öte yandan yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.


 

DHA

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otomobil , avm , başakşehir
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