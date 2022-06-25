  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Başarılı dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

Başarılı dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

Başarılı dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

Sihirli Annem, Acemi Cadı, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği gibi dizilerin başarılı senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti.

27 Şubat 2003 - 10 Mart 2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de izleyiciyle buluşan, dijital yayın platformu Exxen'de tüm bölümleri yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinin yaratıcısı ve senaristi Gamzer Özer hayatını kaybetti.

47 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Birçok önemli işe imza atan senarist Gamze Özer bu sabah saatlerinde vefate etti. 47 yaşında hayata veda eden Gamze Özer'in genç yaştaki ölümü sevenlerini yasa boğdu. Gamze Özer'i birçok kişi Sihirli Annem dizisi ile tanırken başarılı senarist Hanımın Çiftliği, Annem, Acemi Cadı, Sihirli Annem sinema filmi ve 2021 yapımı dizisi gibi birçok projede senaryo yazdı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ
Armağan Çağlayan, acı haberin ardından üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi: ''İnanamıyorum! Ahhhh Gamze…. Her ölüm erken ama, senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin … #gamzeözer''

Etiketler Sihirli Annem gamze özer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
131 kaçak Afgan daha sınır dışı edildi
Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
Babası da İrem Derici'den umudunu kesti
Erdoğan için çok konuşulacak ''U dönüşü'' analizi
Ekmek fiyatları için kabus senaryosu: ''7 TL'ye çıkabilir!''
''AK Parti'nin kalesi''nde kahreden görüntü
Kupa maçında futbolcular birbirine girdi; saha boks ringine döndü!
Okuyunca çıldıracaksınız ! Esra Ezmeci'ye mide bulandıran dedirten itiraf
Marmaris yangınının kahreden bilançosu açıklandı
İşte Erdoğan'ı adaylıktan vazgeçirecek anket sonucu!