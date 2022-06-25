Başarılı dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

Sihirli Annem, Acemi Cadı, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği gibi dizilerin başarılı senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti.

27 Şubat 2003 - 10 Mart 2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de izleyiciyle buluşan, dijital yayın platformu Exxen'de tüm bölümleri yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinin yaratıcısı ve senaristi Gamzer Özer hayatını kaybetti.

47 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Birçok önemli işe imza atan senarist Gamze Özer bu sabah saatlerinde vefate etti. 47 yaşında hayata veda eden Gamze Özer'in genç yaştaki ölümü sevenlerini yasa boğdu. Gamze Özer'i birçok kişi Sihirli Annem dizisi ile tanırken başarılı senarist Hanımın Çiftliği, Annem, Acemi Cadı, Sihirli Annem sinema filmi ve 2021 yapımı dizisi gibi birçok projede senaryo yazdı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Armağan Çağlayan, acı haberin ardından üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi: ''İnanamıyorum! Ahhhh Gamze…. Her ölüm erken ama, senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin … #gamzeözer''