Başarılı İş İnsanı Metin Akay Kimdir ?

Metin AKAY, 1999 yılından itibaren saçlandırma sistemler ve saç tedavileri alanında hizmet veriyor. Dünya'da, Türkiye'nin saçlandırma sistemleri alanında öne çıkmasına katkıda bulundu. Uzun yıllardır tüm dünyada sıklıkla kullanılan saç protezi tekniğini ilk uygulayan iş insanıdır.

Klinik kariyerinde tek bir alana yönelme ve bu alanda uzmanlaşma vizyonu ile hareket etmek kararı alan Metin AKAY, yıllar içinde saçlandırma alanındaki tüm teknik ve yenilikleri yakından takip ederek sektörün öncüleri arasında yer aldı.

2007 yılında Demo Estetik merkezini kurdu ve sahibi olduğu klinikte Medikal Estetik konusunda hastalarına hizmet vermektedir.

AMWC, IMCAS, ve AMME gibi her yıl tekrarlanan Dünyadaki estetik ve estetikteki son gelişmelerin takip edilip tartışıldığı kongrelerde katılımcısı ve eğitim programlarında yer alan iş insanları arasındadır.

2015 yılında Demo Klinik Ağız ve Diş Sağlığı merkezini kurarak 1 günde implant sistemini Türkiye’de yapan ilk klinik ünvanı ile hizmet vermektedir.

Mükemmelliği hedefleyen medikal ve bilimsel yaklaşımı benimseyen Metin AKAY, Emshape Türkiye markası ile Türkiye’de devrim yaratmıştır. Zayıflama alanında Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. Kas yaparken yağ yakan dünyada tek cihaz Emshape markasını Türkiye’ye getirerek sektöre öncülük etmiştir.

Metin AKAY, son derece yetenekli ekibi, yerli ve yabancı hastaların yaşamlarını iyileştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyor. Sağlık turizmi için ülkemizi tercih eden hastalara beklentilerinin üzerinde bir tedavi programı sunulmakta ve hastalarımızı ülkelerine mutlu bir şekilde uğurlamaktadır.