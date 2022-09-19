Başarılı İş Kadını Özlem Altınsoy'dan Sosyal Sorumluluk Projesi!

İş dünyası kulislerinin tanınan ve sevilen ismi, kadın girişimci Özlem Altınsoy; kadın girişimcilerle alakalı basın mensuplarına bir demeç verdi.

Özlem Altınsoy sözlerine, “Kadın girişimciler Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğidir. İstihdam yaratmak ve Türkiye ekonomisine değer katmak adına, özellikle kadın girişimcilerimizin her zaman yanında olacağız. Ne mutlu ki bizlere, birçok dünya ülkesine nazaran; kadınlara seçme ve seçilme hakkının erkenden tanındığı, güçlü kökleri olan bir ülkede yaşıyoruz.” diyerek başladı.

Ardından bir destekleme projesine başladığını bildiren Özlem Altınsoy şu ifadelerle devam etti:

“Ben başta kendim olmak üzere iş kadınlarımızın; ulusal ve uluslararası iş dünyasında ülkemizi temsil etme görevimize ek olarak, yeni kadın girişimciler için bilgi, birikim ve yönlendirme noktasında destek vermenin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu inançla meydana getirdiğimiz ‘Özlem Altınsoy Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi’ni duyurmaktan gurur duyuyorum. Pek yakında etkinliklere başlayacak olan projemiz için emek veren tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim.”