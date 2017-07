Başbakan: ''Son 15 yıldır çok büyük ilerleme kaydettik''

Başbakan Binali Yıldırım lojistik destek gemisinin denize indirilmesi töreninde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ariif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilme törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından "Burada çalışan bütün kardeşlerim birer maaş ikramiye alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun" müjdesini verdi.

Konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne yönelik eleştirilerde bulunan Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe demek bu milletin hissiyatı ile adeta dalga geçmektir. Yollarda adalet aramak olabilir ama önce adil olacağız, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir yollar değil" diye konuştu.

En büyük dayanağımız milletimizdir

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin savunma sanayisinde son 15 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "Yüzde 24'lerden, yerlilik payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Hedef daha büyük. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirmeye kapasitemiz de var, kabiliyetimiz de var, imkanımız da var. En büyük dayanağımız milletimizdir." dedi.

Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirme törenindeki konuşmasında, Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak bir lojistik destek gemisinin bugün sularla buluştuğunu söyledi.

Geçen hafta da benzer bir şekilde bir gemi merasimi gerçekleştirildiğini hatırlatan Yıldırım, aynı zamanda hafta içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Kurtköy bağlantı yolunun açılışını da yaptıklarına değindi. Yeni bir hizmet ve projenin hayata geçirilmediği hafta olmadığına işaret eden Yıldırım, gittikleri her yerde vatandaşlarla kucaklaştıklarını, sorunlarını dinlediklerini ve ihtiyaçlarını giderdiklerini anlattı.

Selah Tersanesinin 1982 yılından beri aktif olarak gemi inşa alanında çalışan önemli bir kuruluş olduğunu belirten Yıldırım, denize inecek geminin dünyanın etrafını yakıt almadan bir buçuk sefer dolaşabileceğini bildirdi. Denize indirilen gemiler ve dev ulaştırma projeleriyle yerli savunma sanayisinin gücünü dünyaya ve bölgeye gösterdiklerini vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Allah'a şükür ki bugün karamsarlık yok, bugün ümit var, heyecan var, gelecek sevinci var, öz güvenimiz var. 50 yıl önce, yarım asır önce 'Türkiye gemi yapar mı yapmaz mı' tartışması sürerken bugün her cins, her kapasitede, her kabiliyette gemiyi yapabiliyoruz, yapmakla da kalmıyoruz dostlarımıza ve diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir noktaya geldik. Savunma sanayisinde son 15 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Yüzde 24'lerden, yerlilik payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Hedef daha büyük. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirmeye kapasitemiz de var, kabiliyetimiz de var, imkanımız da var. En büyük dayanağımız milletimizdir. Milletimizin inancı, milletimizin güvenidir."

İş dünyasındaki dinamizm

Başbakan Binali Yıldırım, iş dünyasında görülen dinamizmin, umutlarını daha da yeşerttiğini kaydetti. Millet ve ülke için bütün kurumlarla canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Yıldırım, gemiye adı verilen şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin yakınlarının da tören alanında bulunduğuna dikkati çekti. Şehit Kıdemli Üsteğmen Ekmekçi'nin su altı taarruz subayı olarak görev yaparken şehit düştüğünü ve uzun yıllar sonra naaşının bulunarak şehitliğe defnedildiğini anlatan Yıldırım, şehidin adının, bugün denize indirilecek gemide ebediyen yaşayacağını vurguladı. Şehit Ekmekçi'nin görev aşkının ve vatan sevgisinin bütün genç denizcilere örnek olacağına inandığını dile getiren Yıldırım, "Şehidimizin aziz hatırasını rahmetle yad ediyorum. Ülkemizin bugünlere gelmesini sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunması için, milletin selameti için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi bu vesileyle rahmet ve şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz." diye konuştu.

"Sorunları torunlara havale etmedik"

Başbakan Yıldırım, gündemlerinde ilk sırada çözümün olduğunu belirterek, "Sorunları torunlara havale etmedik. Çöze çöze bugünlere geldik. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Bu yola, çalışmak ve üretmek isteyen herkesle kendi heyecan ve enerjimizi paylaşacağımızın sözünü vererek çıktık." dedi. Denizcilik alanında, gemi inşa sanayisinde ve çalışanlara tam destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini bildiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün suya indireceğimiz Üsteğmen Arif Ekmekçi Gemisi lojistik destek gemimiz, Güngör Durmuş'un ikizidir. Geçen ekim ayında onun da denize inişini hep birlikte gerçekleştirmiştik. Yüzbaşı Güngör Durmuş gemisinden sonra bugün denize indireceğimiz Arif Ekmekçi gemisiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlenmiş olacak. 4 bin ton motorin, yani dünyanın etrafını bir buçuk kere dolaşacak kadar deposunda yakıt olabilecek kabiliyeti var. 335 ton helikopter yakıtı, 630 ton içme suyu ve 108 metreküp yiyecek, kargo, kumanya kapasitesi var. Bu kapasiteyle tekne, Deniz Kuvvetlerimizin bütün muharip unsurlarının akaryakıt ihtiyacını karşılayacak ve sahildeki akaryakıt depolarının bütününe ikmal imkanı sağlayabilecektir. Geminin bir diğer özelliği ise uzun seyir siasıdır. Helikopter platformu ile 15 tonluk en ağır helikopterlerin bile gece gündüz iniş kalkış yapacağı, havada yakıt ikmali yapması için de uyumludur. Ayrıca bu gemi, en yüksek tonajlı helikopteri konuşlandırabilecek platforma da sahip olacaktır. Ek olarak asimetrik saldırılara karşı savunma ve iletişim imkanı da mevcuttur. Donanımı, kapasitesiyle sınıfının önde gelen gemilerinden Arif Ekmekçi, Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere, ülke savunmamıza önemli bir katkı sağlayacaktır."