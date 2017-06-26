Başbakan: ''Vazgeç bu sevdadan''

Başbakan, "Ana muhalefet partisi de yürüyormuş. Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç, FETÖ'cülerle yürümek çıkmaz sokaktır. Sayın Kılıçdaroğu, bölücülerin FETÖ'cülerin ayakta alkışladığı yürüyüş milli değildir. Milletten icazet almadan hiçbir yola çıkmadı ki biz yollara millet için çıkarız" ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım Erzurum'da düzlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım'ın konuşmada gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüryüşü vardı. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını getirdim" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Erzurum tarih boyunca Vatan hainlerine işgalcilere göz açtırmamıştır.Tüm şehitlerimizin gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle şükranla anıyorum. Erzurum Mülk-ü İslam'ın kilidi olduğu sürece al bayrağımız inmeyecektir. Bizim mutlu günümüzü kana bulamak istediler. Hatay'da canlı bomba eylemi yapmaya çalışan 5 terörist ele geçirildi, terör örgütleri mübarek günde de boş durmadı, mutlu günümüzü yaslı güne çevirmek için gayret etti. Birliğimizi beraberliğimizi kimsa bozamaz. Kimsenin bu birliğe beraberliğe halel getirmesine müsaade etmeyiz.

SONU ÇIKMAZ SOKAK

Ana muhalefet partisi de yürüyormuş. Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç, FETÖ'cülerle yürümek çıkmaz sokaktır. Sayın Kılıçdaroğu, bölücülerin FETÖ'cülerin ayakta alkışladığı yürüyüş milli değildir. Milletten icazet almadan hiçbir yola çıkmadıki biz yollara millet için çıkarız.

YOLLARDA SİZ SİZ OLUN, DİKKATLİ OLUN"

Bayramda Allah rızası için dargınlar barışsın, kucaklaşalım. Yollarda siz siz olun, dikkatli olun. Biz sizin herhangi bir kaza geçirmenizi, üzülmenizi istemiyoruz. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.