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Başbakanlık'ta şok ! 6'sı görevde, 43 personele gözaltı
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  3. 10 Temmuz 2017 12:43

Başbakanlık'ta şok ! 6'sı görevde, 43 personele gözaltı

Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu kapsamında 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başbakanlık'ta şok ! 6'sı görevde, 43 personele gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı aktif görevde olan 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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