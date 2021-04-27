Basın kartı olmayan gazetecilere müjdeli haber

Sağlık Bakanlığı'nın yalnızca basın kartlı gazetecilere aşıda öncelik vermesi sonucu büyük tepkiler oluşmuştu. Haberciler Platformu'ndan, 212'li olmayan gazeteciler için güze haber geldi.

TELE1'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşılama programında gazeteciler öncelikli gruba alınmış ancak aşılanacak gazeteciler için basın kartı sahibi olma şartı getirilmişti.

Gelen itirazlar üzerine İletişim Başkanlığı ile görüşmelere başlayan ‘Haberciler Platformu’ndan yeni haber geldi. Platformdan Mehmet Altunışık’ın aktardığı bilgilere göre, 212 Sayılı Basın İş Yasası’na tabi olmayan gazetecilerin de mayıs ayından itibaren aşılanmasına başlanacak.

Haberciler Platformu ile Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı arasında süren görüşmelerden haber geldi. Platform adına TELE1’e konuşan Mehmet Altunşık, İletişim Başkanlığı ile gerçekleştirilen konuşmalar sonucunda 212 Sayılı Basın İş Yasası’na bağlı çalışmayan gazetecilerin de aşıda öncelik sırasına alınacağını söyledi.

Buna göre, 212’li olan ancak henüz basın kartı başvuru sürecinde olan ve 212’li olmayan gazeteciler de aşılanacak.

İletişim Başkanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından sürece Sağlık Bakanlığı’nın dahil olduğunu belirten Altınışık, medya kurumları aracılığıyla bakanlığa iletilecek isimlerin aşıda öncelik sırasına alınacağını söyledi.

TELE1