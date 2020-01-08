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  3. 08 Ocak 2020 08:33

Başına reklam panosu düşen kişi öldü

İstanbul'un Şişli ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, reklam panosundan kopan bir parçanın kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Başına reklam panosu düşen kişi öldü
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Olay, Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi'nde dün 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Aydın, Zincirlikuyu metrobüs durağına gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada, kafasına reklam panosundan kopan bir parça düştü. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından, bir inşaatın önündeki reklam panosu rüzgardan devrilmemesi için iki vinç yardımıyla sabitlendi.

DHA

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