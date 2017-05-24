Başkan Hazinedar, Fatsa'daki TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katıldı

Fatsa ilçesindeki Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Fuarın açılışını Başkan Hazinedar gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Bugün Ordu’nun Fatsa ilçesinde anlamlı bir fuara katıldı. Başkan Hazinedar, annesi merhume İlhan Hazinedar’ın adına yaptırdığı ortaokulda bugün açılan , TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katıldı.

Öğrencilerin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları çalışmalardan oluşan fuarın açılışı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Mollaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve okul müdürleri tarafından yapıldı.

Hazinedar ve beraberindekiler, sergiyi gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Okul Müdürü Fatih Kömür, burada yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencileri tarafından büyük emek ve özveri ile hazırlanan toplam 20 projeyi sergilemekten gurur duyduklarını ifade etti.

Annesinin adına yaptırdığı okula her gelmesinde mutlu olduğunu ifade eden Hazinedar ise yeni neslin şanslı olduğuna dikkat çekerek, bilime katkı sağlayacak bir nesil yetiştirmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Programın sonunda okulda laboratuvar sınıfının açılışı yapıldı.