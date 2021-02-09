Başkandan alkışlık hareket! İlçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtacak

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanlığı koltuğuna oturan ve göreve gelir gelmez makam aracını satarak elde edilen gelirle ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için kolları sıvadı.

HİZMETLERİYLE BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle toplumun birçok alışkanlığı değişirken, belediyelerde hizmet önceliklerini salgının yaralarını ortadan kaldırmak olarak belirledi. Bunun en güzel örneği Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde görüyoruz. "Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı" olarak nam salan Hamza Şayir, koronavirüs salgını süresince de taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan hizmetlere imza attı. Ramazan ayında ayrım gözetmeksizin ilçedeki bütün hanelere kumanya dağıtan Başkan Şayir, hemen sonrasında da yine bütün ilçe halkına patates ve soğan yardımında bulunmuştu.

İLÇEDEKİ 8 BİN ÖĞRENCİYE TABLET DAĞITACAK

İmza attığı irili ufaklı birçok sosyal sorumluluk projesiyle büyük takdir toplayan Başkan Şayir, şimdi de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtacak.

"ÖNCELİĞİM CEHALETLE SAVAŞMAK"

Konuyla ilgili Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'e açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, "Dilovası Kocaeli'de eğitim sıralamasında maalesef en son sırada geliyordu. Bölgemiz dezavantajlı bir bölge. Eğitim konusunda eksiklerimiz var. Geldiğim günden bu yana önceliğim cehaletle savaşmak. Telekom alt yapımız da çok zayıf maalesef. Uzaktan eğitimde çocuklarımız geri kaldı. Ailelerin ekonomik durumları da kötü. Bir evde 7 kardeş olan ev biliyorum. Şimdi bu kampanyamızla o evdeki 7 çocuğun 7'sine de birer tablet dağıtmış olacağız. Aslında ana fikrim şu: Türkiye'de eğitim ücretsiz olmalı. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Eşitsizliği ortadan kaldırmak istiyorum. Herkes eşit şartlarda okumalı ve bilgiye ulaşabilmeli. Bizim istediğimiz bu" ifadelerini kullandı.