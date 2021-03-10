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Başkent Ankara'da korona virüs denetimi

Ankara'da 412 personel ve 2 bin 223 polisin katılımı ile koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hayata geçen dinamik denetim modeli kapsamında Ankara genelinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesindeki 412 ekip ve 2 bin 223 polis tedbir kurallarını denetledi. Çankaya ilçesinde bulunan Park Caddesi'ndeki mekanlarda denetim gerçekleştiren ekipler, başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere masalar arası mesafe, yüzde 50 müşteri kapasitesi kuralı, ateş ölçümü ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerinde bulundu. Kurallara riayet etmeyen vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine idari para cezası uygulandı.

Etiketler ankara korona koronavirüs denetim
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