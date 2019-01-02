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  3. 02 Ocak 2019 07:16

Başkent beyaza büründü

Ankara'da bir hafta aradan sonra etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Başkent beyaza büründü
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Ankara'da yaklaşık bir hafta aradan sonra gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı; Çankaya, Keçiören, Mamak ve Altındağ gibi pek çok merkez ilçesinde etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklar ve ana arterler beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bir haftadır hazır şekilde bekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de geceyi karla mücadele ederek geçirdi. Ekipler, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı 4 saattir aralıksız devam ediyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bugün yurt genelinde havanın yağışlı olacağı kaydedilmişti. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği açıklanmıştı

Meteoroloji uyardı ! Yurt genelinde etkili olacakMeteoroloji uyardı ! Yurt genelinde etkili olacak

 

DHA

ankara , kar yağışı
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