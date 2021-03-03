  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Başkent Bülteni'nin dördüncü sayısı da çıktı

''Başkent Bülteni'nin dördüncü sayısı da çıktı

''Başkent Bülteni'nin dördüncü sayısı da çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Başkent Bülteni”nin dördüncü sayısı da çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği projeler başta olmak üzere Ankara’da yürütülen belediye faaliyetlerine yer verilen bültene, dijital ortam ve Başkent Mobil uygulamasından da ulaşılabiliyor. Başkent Bülteni, yeni tasarımı ve zengin içeriyle Başkentlilerin beğenisini topluyor.

   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için başlattığı proje ve çalışmalar başta olmak üzere tüm belediye faaliyetleri şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkentlilerle paylaşılıyor.

   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Başkent Bülteni’nin dördüncü sayısı da yayımlandı.

 AYLIK YAYINLANIYOR

   Başkent Bülteni, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerinden rahatlıkla takip edebilmeleri için dijital ortama da taşındı.

    EGO otobüsleri, metro istasyonları ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında oluşturulan stantların dışında Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden ve Başkent Mobil uygulamasından dördüncü sayıyı incelemek isteyen vatandaşlar, https://www.ankara.bel.tr/ bulten/2021/04.pdf linki üzerinden indirerek de bülteni okuyabilecek.

    Hem tasarım hem de zengin içeriğiyle ilgi gören ve aylık olarak yayınlanan bülten ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnsan Hakları Eylem Planı'ndan dini bayramlarda izin çıktı!
İnsan Hakları Eylem Planı'ndan dini bayramlarda izin çıktı!
CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt
CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt
Türkiye'den Çin'e uzanan 36 milyar dolarlık vurgun!
Türkiye'den Çin'e uzanan 36 milyar dolarlık vurgun!
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
Ekrem İmamoğlu’na hapis istemi
Ekrem İmamoğlu’na hapis istemi