Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Başkent Bülteni”nin dördüncü sayısı da çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği projeler başta olmak üzere Ankara’da yürütülen belediye faaliyetlerine yer verilen bültene, dijital ortam ve Başkent Mobil uygulamasından da ulaşılabiliyor. Başkent Bülteni, yeni tasarımı ve zengin içeriyle Başkentlilerin beğenisini topluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için başlattığı proje ve çalışmalar başta olmak üzere tüm belediye faaliyetleri şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkentlilerle paylaşılıyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Başkent Bülteni’nin dördüncü sayısı da yayımlandı.

AYLIK YAYINLANIYOR

Başkent Bülteni, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerinden rahatlıkla takip edebilmeleri için dijital ortama da taşındı.

EGO otobüsleri, metro istasyonları ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında oluşturulan stantların dışında Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden ve Başkent Mobil uygulamasından dördüncü sayıyı incelemek isteyen vatandaşlar, https://www.ankara.bel.tr/ bulten/2021/04.pdf linki üzerinden indirerek de bülteni okuyabilecek.

Hem tasarım hem de zengin içeriğiyle ilgi gören ve aylık olarak yayınlanan bülten ücretsiz olarak dağıtılıyor.