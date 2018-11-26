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  3. 26 Kasım 2018 10:29

Başkent'te PKK operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet ve etkinliklere katılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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