SON DAKİKA
BAŞKENTTE SICAK TATİLİ ! YARIN İZİNLİ SAYILACAKLAR
Karden olay ! 12 yaşındaki Nilay fenalaşarak öldü
Karden olay ! 12 yaşındaki Nilay fenalaşarak öldü
Başkentte sıcak tatili ! Yarın izinli sayılacaklar
Başkentte sıcak tatili ! Yarın izinli sayılacaklar
Almanya'dan flaş PKK açıklaması: Müdahale edeceğiz
Almanya'dan flaş PKK açıklaması: Müdahale edeceğiz
24 saati geçti ! Dev yangında büyük şüphe
24 saati geçti ! Dev yangında büyük şüphe
Sıcakla boğuşan İstanbulluya ilaç gibi haber !
Sıcakla boğuşan İstanbulluya ilaç gibi haber !
Gezi Parkı'nda alarm ! Girişler kapatıldı
Gezi Parkı'nda alarm ! Girişler kapatıldı
Whatsapp'tan bir yenilik daha ! Kimse beklemiyordu...
Whatsapp'tan bir yenilik daha ! Kimse beklemiyordu...
Araç sahipleri dikkat ! Plakalarda yeni dönem yarın başlıyor
Araç sahipleri dikkat ! Plakalarda yeni dönem yarın başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Temmuz 2017 17:32

Başkentte sıcak tatili ! Yarın izinli sayılacaklar

Ankara'da sıcak hava nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler izinli sayılacak.

Başkentte sıcak tatili ! Yarın izinli sayılacaklar
A+ A-

Ankara Valiliği'nce aşırı sıcaklar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkentte hava sıcaklığının pazartesi günü yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, şöyle denildi: 

"Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Ankara ilimizde hava sıcaklığının, 03/07/2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. 
Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, olağanüstü toplanarak Ankara İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser  hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 03 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir"

tatil , ankara , sıcak