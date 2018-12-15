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  3. 15 Aralık 2018 13:12

''Başörtülü bu sektörde çalışamaz'' sözlerine suç duyurusu

İstanbul'da yapım koordinatörlüğü yapan Zeynep Sebiha Alpaslan, başörtülü olduğu için kendisini film çekim ekibine dahil etmeyen yapımcı hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

''Başörtülü bu sektörde çalışamaz'' sözlerine suç duyurusu
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Zeynep Sebiha Alpaslan, yapımcı M.Ç.'nin kişilik haklarına aykırı ve ayrıştırıcı cümlelerle kendisini aşağılaması sonucu oluşan maddi manevi zararın giderilmesi talebiyle hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçesinde yapımcı M.Ç. ile arasında geçen diyaloğa da yer veren Alpaslan, şunları kaydetti:

"Sözleşme yapılmaksızın telefon ve aracı kişiler üzerinden anlaştığımız proje bazlı kısa dönemli freelance prodüksiyon işini konuşmak üzere yapım şirketine gittiğimde başörtülü olmamdan dolayı proje yapımcısı M.Ç, 'Benim prodüktörlüğünü yaptığım projelerde kapalılarla çalışmıyoruz. Keşke senin başörtülü olduğun önceden söylenseydi. Nasıl ben mini etekle bazı yerlerde çalışamıyorsam sen de başörtülü olarak bu sektörde çalışamazsın' gibi ayrıştırıcı cümleler kullanarak beni aşağıladı."

Bu diyaloğun sağlığı ve psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini belirten Alpaslan, dilekçesinde, "Maddi ve manevi zararımın giderilmesi ve hakkımda konuşma yasağı kararı verilmesi talebinde bulunmak zaruri bir hal almıştır." ifadelerini kullandı.

Alpaslan, suç duyurusu dilekçesini sunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında müşteki sıfatıyla da ifade verdi.

İfadesinde, M.Ç'nin bulunduğu iş yerinde çalışacağını anlatan Alpaslan, bu kişinin 12 Aralık'ta prodüksiyon şirketindeki odasına çağırarak kendisine, "Prodüktörlüğünü yaptığım şirkette başörtülülerle zaten çalışmıyoruz, buradaki hiçbir yönetmen başörtülülerle çalışmaz, reklam sektöründe yok. Nasıl ben mini eteğimle bazı yerlerde çalışamıyorsam senin de anlaman lazım, başörtün ile bu sektörde çalışamazsın, kardeşin kapalı olduğunu önceden söylemeliydi, bilseydim en başından hiç anlaşmazdım, marka ve çalıştığım ajans da istemez." şeklinde sözler söylediğini aktardı.

Kardeşinin de dönemsel olarak proje bazlı prodüksiyon asistanı olarak söz konusu iş yerinde çalıştığını belirten Alpaslan, bu olayın ardından kardeşinin de buradan ayrıldığını aktardı.

Alpaslan ifadesinde, 14 Aralık'ta aralarındaki mesajlaşmanın ardından telefonla konuştuğu M.Ç'nin kendisine, "seninle dış görünüşün nedeniyle çalışmak istemiyorum" dediğini belirterek şikayetçi olduğunu anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konu ile ilgili soruşturma başlattı.

AA

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