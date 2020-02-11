Başörtülü çalışana hakaret ettiği öne sürülen İBB yöneticisi açığa alındı

Şişli’nin geçen yıl temmuz ayında göreve getirilmesinden kısa süre sonra İSMEK’in bölge sorumlusu 20 kadınla toplantı yaptığı, toplantıda başörtüsüne yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu öne sürülmüş, İBB de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

DHA akşam saatlerinde geçtiği haberinde, İmamoğlu’nun, İBB meclis toplantısında yaptığı açıklamada Şişli’nin 8 Şubat’ta istifa ettiğini belirttiğini, Şişli’nin, soruşturmanın selameti için görevinden istifa ettiğini, istifa dilekçesinin de yürürlüğe konduğunu söylediğini aktarmıştı..

DHA, akşamın ilerleyen saatlerinde, İmamoğlu’nun, ‘Şişli’nin açığa alındığını söylediğini’ aktardı. Habere göre İmamoğlu, meclis toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Şişli’nin inceleme tamamlanana kadar açığa alındığını söyledi. İmamoğlu açığa alınma kararının Şişli’nin talebiyle gerçekleştiğini söyledi.

Yeşim Meltem Şişli’nin 8 Şubat 2020 tarihi itibariyle dilekçeyle istifasını verdiğini bildiren İmamoğlu, Şişli’nin “31.01.2020 tarihinde tarafımı ve kurumumu hedef alan asılsız iftiraların kamuoyu oluşturma çabalarıyla Büyükşehir Belediyemizin kurumsal kimliğini yıpratma çabalarının boşa çıkarılması ve masumiyetimin kanıtlanması için 3 Şubat 2020 tarihinde tarafıma soruşturma açılmasını talep etmiş bulunmaktayım. İş bu soruşturmanın selameti açısından soruşturma süresince görevden uzaklaştırılmam hususunda tensiplerine arz ederim” yazılı dilekçesini okudu. İmamoğlu, “8 Şubat’ta bu dilekçeyi verdi. Biz de yürürlüğe koyduk. Şu anda Meltem hanımın istediği şahsi anlamda bir ona yükletilen, suçlatılan sürecin en doğru şekilde sorgulanması ve yargılanması” ifadelerini kullandı.

İstanbul başsavcılığının Şişli hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor.

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise konunun ortaya çıktığı anda Şişli’nin görevden el çektirilmesi gerektiğini, o zaman yapılması gereken işlemin şimdi yapıldığını söyledi.