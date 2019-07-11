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  3. 11 Temmuz 2019 11:29

''Başörtüsü ilahi emir değil'' diyen ilahiyatçıya soruşturma

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a 'başörtüsü ilahi emir değil' dediği için soruşturma açıldı. Kılıç, 'Şeriat hukukuna geçtik de bir tek benim mi haberim yok?' diyerek tepki gösterdi.

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İlahiyatçı yazar ve TELE1 programcısı Cemil Kılıç, Twitter hesabından savcılığın kendisine açtığı soruşturmayı “Şeriat hukukuna geçtik de bir tek benim mi haberim yok?!” diyerek eleştirdi.

TELE1’in haberine göre “Başörtüsü İslami bir gelenektir” diyen İlahiyatçı Cemil Kılıç’a savcılık dava açtı. Kılıç ise sosyal medya hesabından açılan davayı eleştirerek “GERÇEKTEN ANLAMIYORUM! Başörtüsü İslamî bir gelenektir ancak ilahi bir emir değildir, diye görüşümü belirtiyorum. Savcı bana dava açıyor. Şeriat hukukuna geçtik de bir tek benim mi haberim yok?!” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE AKİT HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Yeni Akit gazetesinin hedef göstermesinin ardından Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, görevine iade edilmişti.

Ancak, Kılıç görev yaptığı okula değil sürgün edilerek Anadolu’da uzak bir köye gönderilmişti.


 
 

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