Başörtüsüne hakaret eden kadına ev hapsi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde başörtüsüne hakaret ettiği iddia edilen kadına, ev hapsi verildi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kadının İran'ı örnek gösterip, başörtüsüne hareket ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntüler ile ilgili soruşturma başlattı. Polis, görüntülerdeki kadının Ayfer E. olduğunu tespit etti. Ayfer E., 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayfer E., ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI
Adliyeye sevk edilen Ayfer E., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan Ayfer E. hakkında mahkeme, adli kontrol şartı ve ev hapsine hükmetti.
DHA
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