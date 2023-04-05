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Başörtüsüne hakarete gözaltı

Başörtüsüne hakarete gözaltı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde başörtüsüne hakaret ettiği iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kadının İran'ı örnek gösterip, başörtüsüne hareket ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntüler ile ilgili soruşturma başlattı. Polis, görüntülerdeki kadının Ayfer E. olduğunu tespit etti. Ayfer E., 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayfer E., ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

DHA

Etiketler başörtüsü hakaret gözaltı
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