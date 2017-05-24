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  3. 24 Mayıs 2017 16:46

Başpiskopos Aram Ateşyan istifa etti

Çok tartışılan Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Genelvekili Başpiskopos Aram Ateşyan istifa etti.

Başpiskopos Aram Ateşyan istifa etti
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Bir süredir tartışmaların odağında olan Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Genelvekili Başpiskopos Aram Ateşyan istifa etti.

Agos'un haberine göre Türkiye Ermenileri, bir süredir yeni patrik seçiminin yapılması için girişimlerini sürdürüyordu. Kilise geleneklerine göre, seçim sürecinin başlayabilmesi için Patrik Genel Vekilliğinin ortadan kalkması gerekiyordu. Ermeni toplumu içinde yaşanan tartışmaların ardından, Patrik Genelvekili Başespikops Aram Ateşyan, bugün bazı vakıf yöneticileri ve hayırseverle bir araya geldi. Toplantıya katılan vakıf yöneticileri, Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliğinden istifa ettiğini belirttiler. Türkiye Ermenileri Patrikhanesinin, istifa kararını resmi açıklamayla duyurması bekleniyor.

ERMENİ CEMAATİ RAHATSIZDI

Patriklik seçimleri bir türlü yapılamamış 15 Mart tarihinde oy birliği ile Değabah (kaymakam) seçilen Karakin Bekçiyan’ın halen görevine başlayamamıştı. Olay Ermeni cemaatinde huzursuzluk yaratmış Aram Ateşyan'a yönelik sosyal medyada kampanya yapılmıştı.

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