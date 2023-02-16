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Başsavcılık, Antakya'da belge yakma iddiasını yalanladı

Başsavcılık, Antakya'da belge yakma iddiasını yalanladı
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Antakya Yapı Denetim Şube Müdürlüğü binasındaki belgelerin yakılmak istendiği iddialarını yalanlayarak, "Belgeler adliyemizde muhafaza altına alınmıştır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı Hatay'da depremden sonra Antakya Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü binasındaki belgelerin yakılmak istendiği ve binanın yıkılacağı iddialarıyla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İddiaların yalanlandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde Antakya Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü binasının yıkılacağı, binadaki belgelerin yok edilerek delillerin karartılacağı, görevli Cumhuriyet savcılarının izinde olduğu yönündeki iddialarla ilgili olarak bir basın açıklamasına ihtiyaç duyulmuştur.

İddia edilen binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadığı gibi, binada tespit edilen belgelere nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından alanda bizzat el koyularak adliyemizde muhafaza altına alınmıştır.

İlimizde görevli 41 Cumhuriyet savcısına ek olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 104 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiş olup, Cumhuriyet savcılarımız 7/24 nöbet esasına göre görev yapmaktadır.

Delillerin karartıldığı ya da Cumhuriyet savcılarının izne ayrıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

Etiketler belge yakma başsavcılık yalanlama evrak belge
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