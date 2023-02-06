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Başsavcılık deprem fırsatçılarına karşı harekete geçti

Başsavcılık deprem fırsatçılarına karşı harekete geçti
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bilet ve battaniye fiyatlarında yaşanan fahiş artışlara karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine 'fiyatları etkileme', 'mal veya hizmet satımından kaçınma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi. 

Etiketler başsavcılık görev fırsatçı deprem
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