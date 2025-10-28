  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Başsavcılık Minguzzi davasında verilen kararı istinafa taşıdı

Başsavcılık Minguzzi davasında verilen kararı istinafa taşıdı

Başsavcılık Minguzzi davasında verilen kararı istinafa taşıdı
Güncelleme:

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15)'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığın beraatine ve tahliyesine karar verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararın mütalaaya aykırı olması nedeniyle istinaf yoluna başvurdu.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan hazırlanan iddianame birleşmişti.

'İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR'

21 Ekim Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme, B.B. ve U.B.’nin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan en üst hadden, 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti; cezalarda indirim uygulanmadı. Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.’nün 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' dan beraatlerine karar verip tahliyelerine hükmetti. Karar sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Gerekçeli kararın 28 Ekim 2025 tarihinde tebliğ edildiği, mütalaaya aykırı çıkan sanık A.Ö. ve M. A. D hakkında verilen beraat ve tahliye kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur" denildi.

 

DHA

text-ad
Etiketler Mattia Ahmet Minguzzi tahliye beraat sanık istinaf
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Kurum TOKİ'nin inşa ettiği konutların ''sırrını'' paylaştı Bakan Kurum TOKİ'nin inşa ettiği konutların ''sırrını'' paylaştı Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı Dünyaca ünlü giyim markası Türkiye'den çekildi! Dünyaca ünlü giyim markası Türkiye'den çekildi!
6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı AYM'den milyonlarca emekli ve memura kötü haber AYM'den milyonlarca emekli ve memura kötü haber Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif! Bölgede kuş uçurtulmuyor Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif! Bölgede kuş uçurtulmuyor Türkiye'nin 45 yıllık yatak devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 45 yıllık yatak devi konkordato ilan etti Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı ücretiyle Türk televizyon tarihine geçti! Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı ücretiyle Türk televizyon tarihine geçti! Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı! 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı!