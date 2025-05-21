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Başsavcılık Rasim Ozan Kütahyalı için kararını verdi

Başsavcılık Rasim Ozan Kütahyalı için kararını verdi
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Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu’na "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun" diyen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında kavuşturmaya yer olmadığını açıkladı.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili olarak Rasim Ozan Kütahyalı "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun" demişti. Kütahyalı'nın bu ifadelerinin ardından bir vatandaş tarafından CİMER üzerinden yapılan başvuruyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hakaret suçundan harekete geçti.

 Rasim Ozan Kütahyalı'nın, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na “Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun” sözleri hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kavuşturmaya yer vermedi.

Başsavcılık, Kütahyalı’nın sözlerinin İmamoğlu’nun kamu göreviyle ilgili söylenmediğini, bu nedenle uzlaşma ve şikâyete tabi bulunan hakaret suçunu oluşturduğunu belirtti. Ayrıca İmamoğlu’nun şikayette bulunmaması da kararın gerekçesinde verildi.

T24

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Etiketler rok rasim ozan kütahyalı CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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