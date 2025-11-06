  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Başsavcılıktan ''İBB iddianamesi'' iddialarına jet yalanlama

Başsavcılıktan ''İBB iddianamesi'' iddialarına jet yalanlama

Başsavcılıktan ''İBB iddianamesi'' iddialarına jet yalanlama
Güncelleme:

Avukat Hüseyin Ersöz, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında iddianamenin yarın mahkemeye sunulacağını öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiayı yalanladı.

Avukat Hüseyin Ersöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin yarın mahkemeye sunulacağını iddia etti.

Ersöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Davası İddianamesinin yarın mahkemeye sunulması bekleniyor. Bugün Sulh Ceza Hakimliği’nde tutukluluk incelemesine çıkan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a Hakim tarafından “iddianamenin tamamlandığı, yarın Mahkemeye sunulacağı” bilgisi verilmiş. Benzer bir diyalog, Aykut Erdoğdu ile de yaşanmış. Geçtiğimiz hafta katıldığımız bir ifade alma işlemi sırasında soruşturma savcısı tarafından da bizlere benzer bir bilgi verilmişti. Ekim ayının başından bu yana her Cuma davanın açılacağı söylentisi gündeme gelse de bu bilginin ilk kez bir Sulh Ceza Hakimi tarafından dosyanın şüphelilerine verildiğine şahit oluyoruz. İddianamenin sunulması öncesinde yapılan tutukluluk incelemeleri, uygulamada Ağır Ceza Mahkemesine iddianamenin kabulü ve tensip zaptını hazırlaması için süre kazandırmak amacını taşıyor." ifadelerini kullandı. 

BAŞSAVCILIK YALANLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada, "İBB yolsuzluk iddianamesinin yarın mahkemeye sunulacağı yönündeki paylaşım ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır, savcılarımızla birlikte çalışmaya hazırlamaya devam ediyoruz, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyelim." denildi.

text-ad
Etiketler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ekrem imamoğlu ibb iddianamesi yolsulzuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu Obrukların oluştuğu, duvarların çatladığı ilçe diken üstünde Obrukların oluştuğu, duvarların çatladığı ilçe diken üstünde Altın yatırımı tavsiyeleriyle tanınan İslam Memiş bakın kim ile kardeş çıktı! Altın yatırımı tavsiyeleriyle tanınan İslam Memiş bakın kim ile kardeş çıktı! SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi Mor renk düşkünü genç kadın TOGG'u ''çaça TOGG''a çevirip, üzerine plaket aldı! Mor renk düşkünü genç kadın TOGG'u ''çaça TOGG''a çevirip, üzerine plaket aldı! Avrupa'da şov yapan Galatasaray'ın kasası doldu taştı! Avrupa'da şov yapan Galatasaray'ın kasası doldu taştı! İfadesi alınan 6 gazeteci hakkında karar verildi İfadesi alınan 6 gazeteci hakkında karar verildi Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama Müftülüğün 10 Kasım kararı eski Ayasofya imamını rahatsız etti Müftülüğün 10 Kasım kararı eski Ayasofya imamını rahatsız etti 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu
Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor İstanbul'da görülmemiş vahşet: Uyuyan eşini üzerine kızgın yağ döküp öldürdü! İstanbul'da görülmemiş vahşet: Uyuyan eşini üzerine kızgın yağ döküp öldürdü! ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Trafikte yeni düzenleme: 33 bin adet hız levhası kaldırıldı! Trafikte yeni düzenleme: 33 bin adet hız levhası kaldırıldı! Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Görüntüler İstanbul'da bir AVM'den! Ünlü futbolcuya silah çektiler Görüntüler İstanbul'da bir AVM'den! Ünlü futbolcuya silah çektiler Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Güllü'nün ölümünün ardından kızı yeniden ifade verip dikkat çeken iddialar da bulundu! Güllü'nün ölümünün ardından kızı yeniden ifade verip dikkat çeken iddialar da bulundu!