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  3. Başvurular başladı: AFAD'dan ''Afetzede Barınma Desteği'' açıklaması

Başvurular başladı: AFAD'dan ''Afetzede Barınma Desteği'' açıklaması

Başvurular başladı: AFAD'dan ''Afetzede Barınma Desteği'' açıklaması
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AFAD, Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evlerinde hasar tespit edilen depremzedeler başvurabileceği Afetzede Barınma Desteği için başvurular başladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem bölgesinde konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları e-Devlet üzerinden başlamıştır. Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir." dendi.

Etiketler afad başvuru e devlet deprem
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