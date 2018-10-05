Batman şehitlerine veda

Samsunlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun tabutuna sarılan nişanlısı Nesrin Atağ, "Bizim hayallerimizi, umutlarımızı çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.

Batman’da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Ladik ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehit Göksu’nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Fidase Göksu ve nişanlısı Nesrin Atağ, tabutun önündeki fotoğrafı öperek gözyaşı döktü.

Nişanlısının kamuflajını giyen ve tabuta sarılarak gözyaşı döken Nesrin Atağ, "Sana söz verdim. Dimdik ayaktayım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Bizim hayallerimizi çaldılar. Umutlarımızı çaldılar” diye konuştu.

Şehidin ağabeyi ve mahalle muhtarı olan Seyitahmet Göksu ise kardeşinin tabutuna sarılarak, “Benim de evlatlarım var. Onları da asker olarak yetiştireceğim. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim” şeklinde konuştu.

İlçede bulunan Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için helallik alındı. Göksu daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Gurup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.

ŞEHİT NEŞET GÖK'ÜN CENAZESİ ESKİŞEHİR'DE TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Batman Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurcan Gök (46), babası Turan Gök (49), kardeşleri Burak (19) ve Batuhan Gök (7) ile yakınları, caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada törene askeri kıyafetle katılan şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenazenin geçişi sırasında asker selamı verdi.

Gök'ün cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

ŞEHİT ÖZGÜR CAN İNCE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin naaşı, düzenlenen töreninin ardından Elvanköy Şehitliği'nde toprağa verildi

Şehit İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirilirken, şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce de cenaze törenine askeri üniformayla katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.

Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürülen İnce'nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.