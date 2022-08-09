Batman'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Batman'da devam eden ‘Eren Abluka-3’ operasyonu çerçevesinde, birisi turuncu kategoride yer almak üzere toplam 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka-3' operasyonu çerçevesinde Batman'da Yanıkkaya kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birsinin turuncu kategoride yer aldığı belirtilerek şunlar denildi:
“Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesi Yanıkkaya kırsalında 09 Ağustos 2022 günü J-İHA- J-SİHA destekli olarak JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda; biri Terör Arananlar Listesi'nde “TURUNCU” Kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”
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