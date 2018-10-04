Batman'da 7 asker şehit oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş, 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.



Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.



Patlamada 4 asker şehit oldu, 5 asker de ağır yaralandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."



3 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3'ü, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.



Şehitlerden 1'nin astsubay, 6'sının ise uzman çavuş olduğu bildirildi.



YOLDA DEV ÇUKUR OLUŞTU

Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukurun oluştuğu görüldü. PKK'lı teröristlerin, el patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı, kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdiği saptandı.



Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.





SAMSUNLU ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu öğrenildi. Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı:

"Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Batman'daki patlamada Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök de şehit düştü. Acı haber şehidin Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan baba evine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök'ün evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Turan Gök'ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök'ün ev hanımı olduğu öğrenilirken, 19 yaşında Burak isminde ve 7 yaşında Batuhan isminde iki erkek kardeşinin olduğu belirtildi.

Şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök'ün ağabeyinin gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edildi. Öte yandan aile için evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.

UZMAN ÇAVUŞLUKTAN ASTSUBAYLIĞA GEÇMİŞ

Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus’un (28), İzmir’in Bergama ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı. Acı haberi alan şehit astsubayın babası Yücel Ulus fenalaştı. Baba Ulus’a hazır bekletilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekar olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus’un da astsubay olduğu ve İzmir’de görev yaptığı belirtildi. Şehidin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu’nun eşinin yakını olduğu öğrenildi.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in Antalya’daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarınınÿşehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in, 9 Eylül’de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi.

Şehit Hekim’in cenazesinin, yarın memleketi Isparta’da toprağa verileceği öğrenildi.

ACI HABERİ HASTANE DÖNÜŞÜ ALDILAR

Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan anne ve babası acı haberi hastane dönüşü aldı.

İl merkezine diş tedavisi için giden anne Fatma ile baba Niyazi Aydın, kendilerini evlerinde bulamayan yetkililerin telefonla ulaşıp hemen dönmelerini istemeleri üzerine TOKİ konutlarındaki evlerinin yolunu tuttu. Belediye Başkanı Fatih Üçok ile diğer yöneticilerinden oğullarının şehadet haberini alan anne ve babanın acısını yetkililer ve yakınları paylaşmaya çalıştı.

Oğlunu ziyaret etmek için Batman'a gitmeyi planlayan babaya fenalaşması üzerine evin önünde bekletilen ambulansta müdahale edildi. İki yıl önce Dilek Aydın ile evlenen 4 yıllık Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın kardeşi Sefa’nın da Ankara’da astsubay okulunda eğitim gördüğü öğrenildi.

Melek adlı bir kardeşi daha olan şehit Aydın’ın çocukluk arkadaşı Mehmet Erdem, "Doğu görevi bitmişti. Tayini çıkıyordu. Bu tarafa gelecekti. Tercih yapacaktı. Nasip olmadı” diye konuştu.

Askerler ve komşuları şehidin baba ocağının bulunduğu binaya dev Türk bayrağı astı.

BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsal mahallesine ulaştı. Şehidin annesi Arife ve Babası Tezcan şehadet haberi sonrası büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay'ı ise Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun da taziyelerini sunduğu ailenin evinin önünde 112 ekipleri hazır bekledi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, şehidin izin için Bademli'ye geldiği ve pazartesi günü tekrar görevine başladığı öğrenildi.

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce’nin (26) Ankara’daki ailesine acı haber ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasını jandarma, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatılırken, Etimesgut Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi.