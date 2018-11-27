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  3. 27 Kasım 2018 18:51

Batman'dan acı haber geldi: 1 polis şehit

Batman'da bir operasyonda "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine 1 polisimiz şehit oldu.

Batman'dan acı haber geldi: 1 polis şehit
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Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı. 

Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi. 

AA & DHA

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